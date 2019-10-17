17 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
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Саратовские предприниматели приглашаются к участию в StartUp-шоу
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовские предприниматели приглашаются к участию в StartUp-шоу

Новости
Саратовские предприниматели приглашаются к участию в StartUp-шоу

Стартовал сбор заявок на участие в самом масштабном startup-шоу о предпринимателях. Организаторы и приглашенные эксперты расскажут, как с нуля реализовать свой бизнес-проект, и выберут самого перспективного участника.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации.

По замыслу организаторов шоу, 10 бизнесменов в течение месяца под присмотром наставников будут развивать свой проект. За это время они пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций. В каждом из 9 выпусков предпринимателей ожидают различные испытания. В рамках проекта они посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания один из участников будет покидать бизнес-соревнование.

Возможность выиграть главный приз на развитие своего дела — 5 миллионов рублей — получит самый сильный бизнесмен. Его выберет жюри, состоящее из влиятельных предпринимателей и инвесторов.