Саратовские предприниматели приглашаются к участию в StartUp-шоу

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Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации.По замыслу организаторов шоу, 10 бизнесменов в течение месяца под присмотром наставников будут развивать свой проект. За это время они пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций. В каждом из 9 выпусков предпринимателей ожидают различные испытания. В рамках проекта они посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания один из участников будет покидать бизнес-соревнование.Возможность выиграть главный приз на развитие своего дела — 5 миллионов рублей — получит самый сильный бизнесмен. Его выберет жюри, состоящее из влиятельных предпринимателей и инвесторов.