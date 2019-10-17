Энергетики напоминают управляющим компаниям о регулировке внутридомовых систем теплоснабжения

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В энергокомпанию поступают жалобы от жителей многоквартирных домов на высокую, по их мнению, температуру в квартирах. Между тем, специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» неоднократно разъясняли, что регулировку системы теплопотребления в домах должны вести управляющие организации, но последние эту работу зачастую не проводят. В большинстве случаев это связано с отсутствием сужающих устройств (шайб), которые предназначены для регулирования гидравлического режима в системе теплопотребления дома и температурного режима в квартирах в соответствии с температурой наружного воздуха.Энергетики отмечают, что по согласованному с администрацией температурному графику, в соответствии с которым осуществляется теплоснабжение, минимальная температура прямой сетевой воды в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха от -1˚С до +10˚С должна составлять не ниже +70˚С. Снижение температуры негативно отразится не только на режиме теплоснабжения удаленных от теплоисточника объектов, но и приведет к резкому ухудшению качества горячего водоснабжения города. Поэтому для установления комфортной температуры в помещениях необходимо обращаться в свою управляющую организацию, - информирует пресс-служба компании.