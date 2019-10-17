Студенты Поволжского института управления начали реализацию социального проекта "Купеческий дворик"

просмотров: 82

Цель проекта - получение комплексных знаний и практических навыков по воссозданию и благоустройству придомовых территорий. Жители города получают на время реализации проекта культурно-просветительскую программу, а после завершения — новое благоустроенное пространство для культурного досуга.Как говорят организаторы Иван Веселый и Артем Газарян, проект будет представлять из себя креативное пространство, где будет воссоздана атмосфера купеческой усадьбы 19-20 вв.: растения, элементы благоустройства и антураж. «Эта локация будет создана молодежным коллективом деятелей культуры и в дальнейшем станет новым городским пространством, направленным на привлечение внимания к историческим местам региона» - рассказали они.10 и 11 октября в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского руководители проекта при поддержке волонтеров провели уборку территории и высадили первую партию саженцев. В дальнейшем ребята планируют высадить еще около 18 видов растений. Также во время благоустройства одной из площадок был выкопан забор, который в дальнейшем будет отреставрирован участниками команды.