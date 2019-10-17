17 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:14 | 17 октября
В Саратове состоится открытый конкурс вокалистов памяти Иосифа Кобзона
14:36 | 17 октября
Веселые и находчивые Центра адаптации сыграли в полуфинале КВН «Своя лига»
13:50 | 17 октября
Правительство Саратовской области одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
13:11 | 17 октября
Курс «Цифровой куратор» для учителей Беларуси проводит Российское общество «Знание»
12:25 | 17 октября
Саратовские предприниматели приглашаются к участию в StartUp-шоу
11:33 | 17 октября
Энергетики напоминают управляющим компаниям о регулировке внутридомовых систем теплоснабжения
10:48 | 17 октября
Студенты Поволжского института управления начали реализацию социального проекта "Купеческий дворик"
09:54 | 17 октября
В Саратове состоится концерт органиста Колина Эндрюса
09:10 | 17 октября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
17:20 | 16 октября
В Саратовской области прошли испытания борзых собак
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В Саратове состоится концерт органиста Колина Эндрюса

Новости


23 октября в 14.00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова в юбилейном, 55м благотворительном концерте проекта Детской школы искусств № 8 и Общественного совета Министерства образования области «Орган – в подарок детям» в программе «Театр& музыка» ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки (Великобритания), профессор Университетов Восточной Каролины и штата Индиана (США) Колин Эндрюс выступит в ансамблях с лучшими солистами и творческими коллективами детских школ искусств Саратовской области и студентами Театрального института Саратовской консерватории.

24 октября на 28 Международном органном фестивале ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки (Великобритания), профессор Университетов Восточной Каролины и штата Индиана (США) Колин Эндрюс выступит в программе «ОРГАН&ВОКАЛ». Первая часть концерта – сольная органная музыка содержит сочинения И.С. Баха, Сезара Франка, Шарля Видора и Альберта Коутса. В дуэте с английским органистом 7 арий исполнит любимый саратовской публикой оперный, концертно-камерный певец, обладатель многих престижных российских и международных премий и наград в области культуры и искусств, Лауреат Премий правительства Республики Коми, обладатель Гран-При международного конкурса искусств в Турции, заслуженный артист Республики Коми, ведущий солист оперной труппы Чувашского Государственного театра оперы и балета Михаил Журков (лирический баритон).