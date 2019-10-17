В Саратове состоится концерт органиста Колина Эндрюса
23 октября в 14.00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова в юбилейном, 55м благотворительном концерте проекта Детской школы искусств № 8 и Общественного совета Министерства образования области «Орган – в подарок детям» в программе «Театр& музыка» ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки (Великобритания), профессор Университетов Восточной Каролины и штата Индиана (США) Колин Эндрюс выступит в ансамблях с лучшими солистами и творческими коллективами детских школ искусств Саратовской области и студентами Театрального института Саратовской консерватории.
24 октября на 28 Международном органном фестивале ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки (Великобритания), профессор Университетов Восточной Каролины и штата Индиана (США) Колин Эндрюс выступит в программе «ОРГАН&ВОКАЛ». Первая часть концерта – сольная органная музыка содержит сочинения И.С. Баха, Сезара Франка, Шарля Видора и Альберта Коутса. В дуэте с английским органистом 7 арий исполнит любимый саратовской публикой оперный, концертно-камерный певец, обладатель многих престижных российских и международных премий и наград в области культуры и искусств, Лауреат Премий правительства Республики Коми, обладатель Гран-При международного конкурса искусств в Турции, заслуженный артист Республики Коми, ведущий солист оперной труппы Чувашского Государственного театра оперы и балета Михаил Журков (лирический баритон).