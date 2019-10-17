Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 16 октября, с 23:00 до 22:00 17 октября будут изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:
ул. Большая Долинная, 53; ул. Воскресенская, 34, 48, 50; ул. Газовая, 24; ул. 2-я Гуселка; ул. Исаева,20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 42а, 44, 44а, 46а; ул. Менякина, 2, 4, 8; ул. Муленкова, 3/1; ул. Самойловская, 55, 57, 59; 1-й пр-д Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28б; ул. Скоморохова, 21, 23; ул. Уютная, 1; ул. Хрустальная, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55и, 68а, 68б, 68в, 68д, 68е дома частного сектора: ул. Уютная, ул. Хрустальная, ул. Покровская, ул. Бр. Никитиных, ул. Самойловская.