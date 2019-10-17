17 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:14 | 17 октября
В Саратове состоится открытый конкурс вокалистов памяти Иосифа Кобзона
14:36 | 17 октября
Веселые и находчивые Центра адаптации сыграли в полуфинале КВН «Своя лига»
13:50 | 17 октября
Правительство Саратовской области одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
13:11 | 17 октября
Курс «Цифровой куратор» для учителей Беларуси проводит Российское общество «Знание»
12:25 | 17 октября
Саратовские предприниматели приглашаются к участию в StartUp-шоу
11:33 | 17 октября
Энергетики напоминают управляющим компаниям о регулировке внутридомовых систем теплоснабжения
10:48 | 17 октября
Студенты Поволжского института управления начали реализацию социального проекта "Купеческий дворик"
09:54 | 17 октября
В Саратове состоится концерт органиста Колина Эндрюса
09:10 | 17 октября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
17:20 | 16 октября
В Саратовской области прошли испытания борзых собак
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 16 октября, с 23:00 до 22:00 17 октября будут изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:

ул. Большая Долинная, 53; ул. Воскресенская, 34, 48, 50; ул. Газовая, 24; ул. 2-я Гуселка; ул. Исаева,20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 42а, 44, 44а, 46а; ул. Менякина, 2, 4, 8; ул. Муленкова, 3/1; ул. Самойловская, 55, 57, 59; 1-й пр-д Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28б; ул. Скоморохова, 21, 23; ул. Уютная, 1; ул. Хрустальная, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55и, 68а, 68б, 68в, 68д, 68е дома частного сектора: ул. Уютная, ул. Хрустальная, ул. Покровская, ул. Бр. Никитиных, ул. Самойловская.