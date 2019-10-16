В Саратовской области прошли испытания борзых собак

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Для демонстрации работы собак по зайцу русаку и лисице владельцы привезли своих питомцев из Волгоградской, Московской, Оренбургской, Тамбовской областей, а также из Архангельска и Екатеринбурга.Борзые собаки – группа пород охотничьих ловчих собак для безоружейной охоты, обладающие высокой выносливостью и способные развивать высокую скорость – до 60 километров в час - для преследования дичи. Традиции псовой охоты с борзыми уходят далеко в историю, и в настоящее время возрождаются ценителями этих уникальных собак.Всего в испытаниях участвовало 68 собак, среди них такие породы борзых, как русские псовые борзые, грейхаунды, хортые борзые, тазы – казахские борзые, а также салюки – более известная как «королевская собака Египта».Задачами собаки было продемонстрировать красивую, стремительную, резвую работу по угонке и добыче зайцев-русаков и лисицы. В ходе погони собака показывает свое главное рабочее качество – резвость. Всего за 4 дня соревнований собаками было поднято 48 зайцев и 2 лисицы.Самый крупный из настигнутых зайцев оказался экземпляр весом почти 5 килограмм. За эту работы дипломами третьей степени были награждены собаки Сергея Алюкова из Тамбова.По итогам испытаний лучшие результаты показали собаки из Саратовской области (Пугачевского и Федоровского районов), владельцы Владимир Чуркин и Андрей Савченко. Их борзые удостоены дипломами второй степени.