16 октября 2019 СРЕДА
Новости
17:20 | 16 октября
В Саратовской области прошли испытания борзых собак
16:33 | 16 октября
В Саратовской области стартовал образовательный проект "Мама-предприниматель"
15:52 | 16 октября
В Академдрааме вновь открывается Театральный вернисаж
15:00 | 16 октября
В Саратове прошла акция "Маленький пассажир"
14:08 | 16 октября
Продолжается сбор заявок на участие в фестивале "Мои года - мое богатство"
13:19 | 16 октября
Планируется обновление системы МФЦ
12:25 | 16 октября
На «горячую линию» по переходу на «цифру» обратились более двух тысяч человек
11:35 | 16 октября
7 декабря состоится Третий Открытый конкурс для музыкантов «Виртуозы Саратова»
10:48 | 16 октября
Саратовские аграрии намолотили один миллион тонн семян подсолнечника
09:53 | 16 октября
Сегодня саратовская команда отправилась на Всероссийский фестиваль ГТО
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области прошли испытания борзых собак

Новости


С 12 по 15 октября в Дергачевском районе проходили Саратовские областные испытания борзых собак.

Для демонстрации работы собак по зайцу русаку и лисице владельцы привезли своих питомцев из Волгоградской, Московской, Оренбургской, Тамбовской областей, а также из Архангельска и Екатеринбурга.

Борзые собаки – группа пород охотничьих ловчих собак для безоружейной охоты, обладающие высокой выносливостью и способные развивать высокую скорость – до 60 километров в час - для преследования дичи. Традиции псовой охоты с борзыми уходят далеко в историю, и в настоящее время возрождаются ценителями этих уникальных собак.

Всего в испытаниях участвовало 68 собак, среди них такие породы борзых, как русские псовые борзые, грейхаунды, хортые борзые, тазы – казахские борзые, а также салюки – более известная как «королевская собака Египта».

Задачами собаки было продемонстрировать красивую, стремительную, резвую работу по угонке и добыче зайцев-русаков и лисицы. В ходе погони собака показывает свое главное рабочее качество – резвость. Всего за 4 дня соревнований собаками было поднято 48 зайцев и 2 лисицы.

Самый крупный из настигнутых зайцев оказался экземпляр весом почти 5 килограмм. За эту работы дипломами третьей степени были награждены собаки Сергея Алюкова из Тамбова.

По итогам испытаний лучшие результаты показали собаки из Саратовской области (Пугачевского и Федоровского районов), владельцы Владимир Чуркин и Андрей Савченко. Их борзые удостоены дипломами второй степени.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код