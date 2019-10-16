16 октября 2019 СРЕДА
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В Саратовской области стартовал образовательный проект "Мама-предприниматель"

Новости


На территории Саратовской области стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель».

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Общероссийской общественной организацией «Опора России». В регионе проект реализуется при поддержке министерства экономического развития Саратовской области, Центра предпринимателя «Мой бизнес» и реготделения «Опоры России».

Образовательный проект «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получит грант в размере 100 000 рублей.

В 2019 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 60 регионов и привлечет к конкурсу порядка 1 500 новых участниц.