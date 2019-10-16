В Саратове прошла акция "Маленький пассажир"
Профилактическая акция «Маленький пассажир» проведена в Саратове с целью сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних пассажиров, привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения безопасной перевозки детей в автомобилях.
Акцию провели инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД города Саратова совместно с кадетами 51 учебного взвода «Саратовской кадетской школы-интернат № 2 им. В.В. Талалихина» в поселке Солнечный. Госавтоинспекторы контролировали соблюдение ПДД родителями-водителями, а именно - правила перевозки детей в автомобиле.
Инспекторы ДПС вместе с кадетами разъясняли водителям правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, необходимость использования детских удерживающих устройств, нарушителей-родителей привлекали к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки детей. При проведении профилактических бесед родителям-водителям были вручены тематические памятки.
Госавтоинспекция напомнила владельцам автотранспортных средств, что согласно требованиям ПДД, перевозка детей допускается только при условии обеспечения их безопасности. Дети до 7 лет должны сидеть в специальном удерживающем устройстве (кресле) на заднем пассажирском сидении. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, - влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей.