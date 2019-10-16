16 октября 2019 СРЕДА
Новости
17:20 | 16 октября
В Саратовской области прошли испытания борзых собак
16:33 | 16 октября
В Саратовской области стартовал образовательный проект "Мама-предприниматель"
15:52 | 16 октября
В Академдрааме вновь открывается Театральный вернисаж
15:00 | 16 октября
В Саратове прошла акция "Маленький пассажир"
14:08 | 16 октября
Продолжается сбор заявок на участие в фестивале "Мои года - мое богатство"
13:19 | 16 октября
Планируется обновление системы МФЦ
12:25 | 16 октября
На «горячую линию» по переходу на «цифру» обратились более двух тысяч человек
11:35 | 16 октября
7 декабря состоится Третий Открытый конкурс для музыкантов «Виртуозы Саратова»
10:48 | 16 октября
Саратовские аграрии намолотили один миллион тонн семян подсолнечника
09:53 | 16 октября
Сегодня саратовская команда отправилась на Всероссийский фестиваль ГТО
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Продолжается сбор заявок на участие в фестивале "Мои года - мое богатство"

Новости



Фестиваль проводится в целях выявления и развития творческих способностей пожилых людей, раскрытия творческого потенциала представителей старшего поколения, способствующего их полной социальной адаптации в современном мире.

Для участия в Фестивале приглашаются коллективы самодеятельного художественного творчества и отдельные исполнители, обладающие исполнительским мастерством и творческими дарованиями. Возраст участников – женщины от 55 лет, мужчины – от 60 лет.

С положение о фестивале вы можете ознакомиться в приказе министерства культуры области №01-15/2019 «О проведении областного фестиваля, посвященного Дню пожилого человека, «Мои года - мое богатство»

Телефоны для справок: 35-14-22, 63-15-37; факс: 63-14-56