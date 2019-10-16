Продолжается сбор заявок на участие в фестивале "Мои года - мое богатство"
Фестиваль проводится в целях выявления и развития творческих способностей пожилых людей, раскрытия творческого потенциала представителей старшего поколения, способствующего их полной социальной адаптации в современном мире.
Для участия в Фестивале приглашаются коллективы самодеятельного художественного творчества и отдельные исполнители, обладающие исполнительским мастерством и творческими дарованиями. Возраст участников – женщины от 55 лет, мужчины – от 60 лет.
С положение о фестивале вы можете ознакомиться в приказе министерства культуры области №01-15/2019 «О проведении областного фестиваля, посвященного Дню пожилого человека, «Мои года - мое богатство»
Телефоны для справок: 35-14-22, 63-15-37; факс: 63-14-56