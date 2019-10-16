Планируется обновление системы МФЦ
Система МФЦ будет обновлена.
На дискуссионной площадке «Цифровая трансформация региона», прошедшей в рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед», директор областной сети центров «Мои Документы» Михаил Бранов рассказал про внедрение информационных технологий в деятельность МФЦ, достигнутые успехи, а также остановился на отдельных аспектах новой концепции МФЦ 2.0, разрабатываемой Министерством экономического развития РФ.
«Концепция направлена на формирование клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально-значимых услуг, а также предусматривает защиту интересов заявителей»,— отметил Михаил Бранов.