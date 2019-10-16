16 октября 2019 СРЕДА
Новости
17:20 | 16 октября
В Саратовской области прошли испытания борзых собак
16:33 | 16 октября
В Саратовской области стартовал образовательный проект "Мама-предприниматель"
15:52 | 16 октября
В Академдрааме вновь открывается Театральный вернисаж
15:00 | 16 октября
В Саратове прошла акция "Маленький пассажир"
14:08 | 16 октября
Продолжается сбор заявок на участие в фестивале "Мои года - мое богатство"
13:19 | 16 октября
Планируется обновление системы МФЦ
12:25 | 16 октября
На «горячую линию» по переходу на «цифру» обратились более двух тысяч человек
11:35 | 16 октября
7 декабря состоится Третий Открытый конкурс для музыкантов «Виртуозы Саратова»
10:48 | 16 октября
Саратовские аграрии намолотили один миллион тонн семян подсолнечника
09:53 | 16 октября
Сегодня саратовская команда отправилась на Всероссийский фестиваль ГТО
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Планируется обновление системы МФЦ

Новости
Планируется обновление системы МФЦ

Система МФЦ будет обновлена.

На дискуссионной площадке «Цифровая трансформация региона», прошедшей в рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед», директор областной сети центров «Мои Документы» Михаил Бранов рассказал про внедрение информационных технологий в деятельность МФЦ, достигнутые успехи, а также остановился на отдельных аспектах новой концепции МФЦ 2.0, разрабатываемой Министерством экономического развития РФ.

«Концепция направлена на формирование клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально-значимых услуг, а также предусматривает защиту интересов заявителей»,— отметил Михаил Бранов.