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На «горячую линию» по переходу на «цифру» обратились более двух тысяч человек

Новости


За два дня с момента отключения аналогового телесигнала на «горячую линию» по переходу на цифровое телевещание поступило более двух тысяч звонков.

Такие данные прозвучали на очередном заседании оперативного штаба по координированию вопросов перехода на цифровое вещание на территории региона. В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства области Василий Разделкин, директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина, представители профильных министерств и ведомств.

В частности, было озвучено, что 14 октября в колл-центр поступило 1286 звонков, из которых 273 касались оказания волонтерами помощи в настройке цифрового оборудования. 15 октября заявок на подключение приставок и антенн было 349. При этом в период до 14 октября на «горячую линию» поступило 7397 звонков, количество заявок составило 5018. За время подготовки к переходу на «цифру» было продано более 39 тысяч приставок и 10 тысяч телевизоров.