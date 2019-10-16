На «горячую линию» по переходу на «цифру» обратились более двух тысяч человек

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Такие данные прозвучали на очередном заседании оперативного штаба по координированию вопросов перехода на цифровое вещание на территории региона. В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства области Василий Разделкин, директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина, представители профильных министерств и ведомств.В частности, было озвучено, что 14 октября в колл-центр поступило 1286 звонков, из которых 273 касались оказания волонтерами помощи в настройке цифрового оборудования. 15 октября заявок на подключение приставок и антенн было 349. При этом в период до 14 октября на «горячую линию» поступило 7397 звонков, количество заявок составило 5018. За время подготовки к переходу на «цифру» было продано более 39 тысяч приставок и 10 тысяч телевизоров.