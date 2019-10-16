7 декабря состоится Третий Открытый конкурс для музыкантов «Виртуозы Саратова»
Организатор конкурса – лауреат международного конкурса «Лучшая образовательная организация «Лидеры будущего» 2018 года частная музыкальная школа-студия «Виртуозы Саратова».
Конкурс проводится в помещении Саратовского областного Дома работников искусств, малый зал.
В составе жюри конкурса принимают участие ведущие музыканты и профессионалы своего дела:
Иванов Никита Сергеевич - пианист, композитор, аранжировщик, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, г. Саратов;
Трунин Василий Геннадьевич - заслуженный работник культуры Республики Мордовия, преподаватель духового отделения Саранского Музыкального училища им. Кирюкова, г. Саранск; Лилия Константиновна Муромцева – музыкант и вокальный педагог, аранжировщик, создатель детской студии "Театр на горошине" и группы "Редкая Птица" – г. Москва;
Владимир Бекетов - Солист Саратовского областного театра оперетты, лауреат международных конкурсов – г. Энгельс.
В соответствии с положением конкурса сформирована Программа мероприятия:
11.00- 13.30 Выступление участников номинации «Инструментальное исполнительство» фортепиано и струнные инструменты.
/Областной Дом работников искусств, ул. Соборная, 18, малый зал/
14.00 – 15.30 Выступление участников номинации «Вокал» и «Духовые инструменты»
/Областной Дом работников искусств, ул. Соборная, 18, малый зал/
По итогам конкурса участники награждаются грамотами, медалями и ценными призами от партнеров конкурса. Преподаватели получают благодарственные письма за подготовку лауреатов.