16 октября 2019 СРЕДА
Новости
17:20 | 16 октября
В Саратовской области прошли испытания борзых собак
16:33 | 16 октября
В Саратовской области стартовал образовательный проект "Мама-предприниматель"
15:52 | 16 октября
В Академдрааме вновь открывается Театральный вернисаж
15:00 | 16 октября
В Саратове прошла акция "Маленький пассажир"
14:08 | 16 октября
Продолжается сбор заявок на участие в фестивале "Мои года - мое богатство"
13:19 | 16 октября
Планируется обновление системы МФЦ
12:25 | 16 октября
На «горячую линию» по переходу на «цифру» обратились более двух тысяч человек
11:35 | 16 октября
7 декабря состоится Третий Открытый конкурс для музыкантов «Виртуозы Саратова»
10:48 | 16 октября
Саратовские аграрии намолотили один миллион тонн семян подсолнечника
09:53 | 16 октября
Сегодня саратовская команда отправилась на Всероссийский фестиваль ГТО
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

7 декабря состоится Третий Открытый конкурс для музыкантов «Виртуозы Саратова»

Новости


Организатор конкурса – лауреат международного конкурса «Лучшая образовательная организация «Лидеры будущего» 2018 года частная музыкальная школа-студия «Виртуозы Саратова».

Конкурс проводится в помещении Саратовского областного Дома работников искусств, малый зал.

В составе жюри конкурса принимают участие ведущие музыканты и профессионалы своего дела:

Иванов Никита Сергеевич - пианист, композитор, аранжировщик, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, г. Саратов;

Трунин Василий Геннадьевич - заслуженный работник культуры Республики Мордовия, преподаватель духового отделения Саранского Музыкального училища им. Кирюкова, г. Саранск; Лилия Константиновна Муромцева – музыкант и вокальный педагог, аранжировщик, создатель детской студии "Театр на горошине" и группы "Редкая Птица" – г. Москва;

Владимир Бекетов - Солист Саратовского областного театра оперетты, лауреат международных конкурсов – г. Энгельс.

В соответствии с положением конкурса сформирована Программа мероприятия:

11.00- 13.30 Выступление участников номинации «Инструментальное исполнительство» фортепиано и струнные инструменты.

/Областной Дом работников искусств, ул. Соборная, 18, малый зал/

14.00 – 15.30 Выступление участников номинации «Вокал» и «Духовые инструменты»

/Областной Дом работников искусств, ул. Соборная, 18, малый зал/

По итогам конкурса участники награждаются грамотами, медалями и ценными призами от партнеров конкурса. Преподаватели получают благодарственные письма за подготовку лауреатов.