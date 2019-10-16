Саратовские аграрии намолотили один миллион тонн семян подсолнечника
В Саратовской области продолжается уборочная кампания. Земледельцы области ведут уборку поздних зерновых и технических культур.
Подсолнечника убрано 50 процентов площадей, намолочено 1 млн тонн маслосемян при средней урожайности 14,4 ц/га. Саратовская область - в числе лидеров России по валовому сбору маслосемян подсолнечника и первая в Приволжском федеральном округе.
Наивысшая урожайность маслосемян подсолнечника в Правобережье достигнута в Аркадакском (20,5 ц/га), Калининском (19,5 ц/га), Самойловском (19,4 ц/га) районах. В левобережных районах лидерами по урожайности являются Марксовский (16,7 ц/га), Советский (16 ц/га) и Перелюбский (15,5 ц/га).
Наивысший валовой сбор подсолнечника в Самойловском (63,4 тыс. т), Перелюбском (57,1 тыс. т) и Аракадакском (47,1 тыс. т) районах.