16 октября 2019 СРЕДА
Новости
09:53 | 16 октября
Сегодня саратовская команда отправилась на Всероссийский фестиваль ГТО
09:12 | 16 октября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
17:15 | 15 октября
22 октября прозвучит сигнал «Внимание всем!»
16:36 | 15 октября
Музей Победы предложил юным саратовским художникам стать авторами новогодних открыток
15:57 | 15 октября
Саратовские спортсмены стали призерами первенства ПФО по дзюдо
15:00 | 15 октября
В конкурсе «Бизнес-Старт» Фонд содействия инновациям приступил к отбору стартапов
14:19 | 15 октября
Работники Саратовского НПЗ организовали интерактивный радиоэфир с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Возвращение»
13:48 | 15 октября
В Саратове готовится фестиваль любителей романса «Лишь только вечер затеплится синий»
13:17 | 15 октября
Молодые инженеры хотят возродить в Петербурге инженерно-техническое направление
13:00 | 15 октября
Более восьми тысяч школьников Саратовской области приняли участие в «цифровых уроках»
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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

При проведении плановых профилактических и ремонтных работ 16 октября 2019 г. для потребителей будет осуществляться подвоз воды:

- ул. Исаева, 32 (10:00 – 11:00; 15:00 - 17:00) - ул. Муленкова, 6 (12:00 – 13:30; 18:30 - 20:00) - ул. Абрикосовая, 1 (10:00 – 11:00; 15:00 - 16:00) - ЦДК, 5 (12:00 – 13:00; 17:00 - 18:30) - 1-й Овсяной пр-д., 1 (13:00 – 13:30; 18:30 - 20:00) ООО «КВС» напоминает о необходимости в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.