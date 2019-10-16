Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
При проведении плановых профилактических и ремонтных работ 16 октября 2019 г. для потребителей будет осуществляться подвоз воды:
- ул. Исаева, 32 (10:00 – 11:00; 15:00 - 17:00) - ул. Муленкова, 6 (12:00 – 13:30; 18:30 - 20:00) - ул. Абрикосовая, 1 (10:00 – 11:00; 15:00 - 16:00) - ЦДК, 5 (12:00 – 13:00; 17:00 - 18:30) - 1-й Овсяной пр-д., 1 (13:00 – 13:30; 18:30 - 20:00) ООО «КВС» напоминает о необходимости в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.