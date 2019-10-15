В конкурсе «Бизнес-Старт» Фонд содействия инновациям приступил к отбору стартапов

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Эксперты фонда приступили к отбору инновационных предприятий, которые получат средства в размере до 10 млн рублей на коммерциализацию результатов НИОКР, полученных по программе «Старт». В конкурсе принимают участие 43 стартапа из 23 регионов России – всего они запросили инвестиций на сумму 37,5 млн рублей.Андрей Микитась, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям, заметил, что многие компании смогут закрепиться на рынке при поддержке именно государственных фондов. Необходимо помогать стартапам как на этапе создания технологий, так и во время вывода на рынок наукоемкой продукции.При выборе претендентов на победу эксперты фонда оценивают несколько факторов: социально-экономический эффект проектов для региона, их значение для развития территориальных инновационных кластеров, возможности в импортозамещении и перспективы на иностранных рынках.