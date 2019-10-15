Работники Саратовского НПЗ организовали интерактивный радиоэфир с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Возвращение»

просмотров: 132

По словам воспитанников центра «Возвращение», идея создания собственной радиостудии появилась у них 10 лет назад,она появилась в ходе экскурсии по Саратовскому центру телевидения и радиовещания. Для получения опыта по ведению радиопередач, ребята приняли участие в еженедельной передаче на радио Саратовского НПЗ. В итоге появилась радиостудия «Стриж».В этом году для студии приобретена новая аппаратура. Установить ее помогли специалисты Саратовского НПЗ. Важность события сложно переоценить, потому что радиостудия работает активно. Здесь освещается насыщенная жизнь воспитанников «Возвращения». Ребята активно занимаются спортом, посещают творческие кружки, в центре ведется профориентационная работа. Увлечения ребят разносторонние, например, недавно дети представили театрализованную постановку по мотивам русской народной сказки «Гуси-Лебеди», на которую пригласили ветеранов предприятия. Все эти мероприятия становятся основой для радиорепортажей.Чтобы первый интерактивный радиоэфир запомнился юным корреспондентам, на встречу с ними заводчане пригласили Незнайку. Вместе с ним дети совершили путешествие в увлекательный мир радио: узнали об истории его изобретения; возможностях, открывшихся людям с его появлением; сферах жизни, в которых используются радиоволны. Дети высказали предложения, каким образом им хотелось бы использовать свое радио. В частности, радиостудия планирует стать центром, из которого будут раздаваться позывные для утренней зарядки. Ее ребята провели с гостями под песенку из мультфильма «Малышарики». В завершении «Дня радио» гости с Саратовского НПЗ и воспитанники центра «Возвращение» прослушали и обсудили веселую аудиосказку, трансляция которой стала возможна благодаря установке новой аппаратуры.Справка:С послевоенных лет Саратовский НПЗ шефствовал над Красноармейским детским домом №2. После его реорганизации в 2013 году было принято решение не прерывать традицию и взять шефство над социально-реабилитационным центром «Возвращение». Завод помогает подшефным с приобретением бытовой и офисной техники, мебели. Дети участвуют в различных заводских мероприятиях. По традиции на Новый год, День защиты детей и День знаний шефы передают воспитанникам центра подарки и проводят театрализованные представления. Кроме того, для воспитанников центра «Возвращение» сотрудниками завода на регулярной основе проводятся тематические уроки, посвященные вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.