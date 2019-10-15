Саратовские спортсмены стали призерами первенства ПФО по дзюдо
С 11 по 13 октября в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) состоялось Первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
В соревнованиях приняли участие более 80 человек из всех областей и республик Приволжского федерального округа. Соревнования включали в себя 8 весовых категорий у юношей и 8 весовых категорий у девушек.
Саратовскую область на соревнованиях представляли несколько ребят, среди которых студент Поволжского института управления РАНХиГС Батыр Курбанов. По результатам Первенства спортсмен из ПИУ РАНХиГС занял почетное третье место в весовой категории до 66 кг.