15 октября 2019 ВТОРНИК
Новости
17:15 | 15 октября
22 октября прозвучит сигнал «Внимание всем!»
16:36 | 15 октября
Музей Победы предложил юным саратовским художникам стать авторами новогодних открыток
15:57 | 15 октября
Саратовские спортсмены стали призерами первенства ПФО по дзюдо
15:00 | 15 октября
В конкурсе «Бизнес-Старт» Фонд содействия инновациям приступил к отбору стартапов
14:19 | 15 октября
Работники Саратовского НПЗ организовали интерактивный радиоэфир с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Возвращение»
13:48 | 15 октября
В Саратове готовится фестиваль любителей романса «Лишь только вечер затеплится синий»
13:17 | 15 октября
Молодые инженеры хотят возродить в Петербурге инженерно-техническое направление
13:00 | 15 октября
Более восьми тысяч школьников Саратовской области приняли участие в «цифровых уроках»
12:17 | 15 октября
Областной киновидеоцентр покажет на этой неделе киноновинки в трех районах региона
11:25 | 15 октября
В Саратове вручили «Орден Ладошки»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

22 октября прозвучит сигнал «Внимание всем!»

Новости
22 октября прозвучит сигнал «Внимание всем!»

22 октября с 15 часов до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения.

С целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

В период проведения технической проверки средств оповещения, населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение Главным управлением МЧС России по Саратовской области.