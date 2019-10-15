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Молодые инженеры хотят возродить в Петербурге инженерно-техническое направление
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Молодые инженеры хотят возродить в Петербурге инженерно-техническое направление

Новости
Молодые инженеры хотят возродить в Петербурге инженерно-техническое направление

Объединение молодые инженеры» передали перечень предложений по возрождению Санкт-Петербурга в качестве инженерно-технической столицы России губернатору мегаполиса Александру Беглову.

Представители сообщества предлагают ряд мер для появления в городе новых стартапов в сфере инженерных технологий, налаживания поддержки технических бизнес-проектов и просят рассмотреть идею по проведению в Петербурге Международного форума предпринимателей-инженеров. По словам Антона Сагайнова, руководителя объединения «Молодые инженеры», северная столица – лучшая площадка для возрождения и популяризации стратегического для РФ инженерно-технического направления.

Важно повысить среди молодых предпринимателей желание заниматься техническими направлениями бизнеса, сделать все необходимое, чтобы в России появились яркие, успешные и вдохновляющие примеры инженерных проектов, показать, что бизнес может быть не только интересным, но и полезным, способным созидать и творить что-то новое, подчеркнул Антон Сагайнов. В 2020 году объединение «Молодые инженеры» намерено поддержать в Петербурге не менее 100 бизнес-стартапов в области инженерных технологий и наладить прямое взаимодействие с наиболее крупными предприятиями города и страны.