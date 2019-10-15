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Более восьми тысяч школьников Саратовской области приняли участие в «цифровых уроках»

Новости
Более восьми тысяч школьников Саратовской области приняли участие в «цифровых уроках»

14 октября в день отключения аналогового телевещания в общеобразовательных организациях области были проведены «Цифровые уроки».

Министерством образования области были направлены рекомендации руководителям образовательных организаций о возможностях информирования населения о переходе на цифровое телевещание.

В целях информационно-разъяснительной работы «цифровые уроки» прошли для 8 тыс. учеников с 5 по 11 классы. Ребятам рассказали о том, что такое цифровое телевещание и как оказать помощь старшему поколению в переходе на новый формат вещания. Также к активному информированию обучающихся подключилось региональное движение «Российское движение школьников».