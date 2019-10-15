Областной киновидеоцентр покажет на этой неделе киноновинки в трех районах региона
Проект «Киноновинки — региону» продолжает свое путешествие по Саратовской области. На этой неделе областной методический киновидеоцентр организует выездные киносеансы в Саратовском, Федоровском и Татищевском районах.
Юные зрители поселка Расково (Саратовский район) увидят октябрьскую новинку киновидеоцентра – красочный мультипликационный фильм «Братья медведи: Тайна трех миров» (6+). Сеанс пройдет в местном ДК 15 октября в 18.00.
Жители поселка Мокроус (Федоровский район) 16 октября познакомятся с военной драмой «Солдатик» (6+). Кинопоказ начнется в 15.00 в районном Доме культуры.
18 октября зрители села Идолга (Татищевский район) увидят анимационный фильм «Большое путешествие». Начало сеанса – в 15.00 в сельском Доме культуры.
Стоимость билета – 70 рублей!