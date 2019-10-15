15 октября 2019 ВТОРНИК
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17:15 | 15 октября
22 октября прозвучит сигнал «Внимание всем!»
16:36 | 15 октября
Музей Победы предложил юным саратовским художникам стать авторами новогодних открыток
15:57 | 15 октября
Саратовские спортсмены стали призерами первенства ПФО по дзюдо
15:00 | 15 октября
В конкурсе «Бизнес-Старт» Фонд содействия инновациям приступил к отбору стартапов
14:19 | 15 октября
Работники Саратовского НПЗ организовали интерактивный радиоэфир с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Возвращение»
13:48 | 15 октября
В Саратове готовится фестиваль любителей романса «Лишь только вечер затеплится синий»
13:17 | 15 октября
Молодые инженеры хотят возродить в Петербурге инженерно-техническое направление
13:00 | 15 октября
Более восьми тысяч школьников Саратовской области приняли участие в «цифровых уроках»
12:17 | 15 октября
Областной киновидеоцентр покажет на этой неделе киноновинки в трех районах региона
11:25 | 15 октября
В Саратове вручили «Орден Ладошки»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Областной киновидеоцентр покажет на этой неделе киноновинки в трех районах региона

Новости
Областной киновидеоцентр покажет на этой неделе киноновинки в трех районах региона

Проект «Киноновинки — региону» продолжает свое путешествие по Саратовской области. На этой неделе областной методический киновидеоцентр организует выездные киносеансы в Саратовском, Федоровском и Татищевском районах.

Юные зрители поселка Расково (Саратовский район) увидят октябрьскую новинку киновидеоцентра – красочный мультипликационный фильм «Братья медведи: Тайна трех миров» (6+). Сеанс пройдет в местном ДК 15 октября в 18.00.

Жители поселка Мокроус (Федоровский район) 16 октября познакомятся с военной драмой «Солдатик» (6+). Кинопоказ начнется в 15.00 в районном Доме культуры.

18 октября зрители села Идолга (Татищевский район) увидят анимационный фильм «Большое путешествие». Начало сеанса – в 15.00 в сельском Доме культуры.

Стоимость билета – 70 рублей!