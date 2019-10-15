Воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева завоевала «золото» турнира мировой серии по настольному теннису
С 10 по 14 октября в городе Лахти (Финляндия) проходил международный рейтинговый турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Абсолютной победительницей турнира мировой серии стала воспитанница детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура», мастер спорта Маляк Алиева.
В личных соревнованиях (класс WS6) Маляк завоевала золотую медаль, обыграв чемпионку Европы Марину Литовченко (Украина).
Кроме того, саратовская спортсменка одержала победу в командных соревнованиях, пополнив копилку сборной России еще одной золотой медалью.
Тренирует теннисистку заслуженный тренер России Николай Кирпичников.