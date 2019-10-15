Подведены итоги областного турнира по городошному спорту
13 октября на стадионе «Локомотив» состоялись областные соревнования по городошному спорту среди юношей и девушек.
В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из Саратова, Энгельса, Татищевского и Саратовского районов.
В личных соревнованиях среди девушек 10-14 лет первое место заняла Софья Касьян, на втором месте Кристина Юферова, на третьем – Лилия Кузьмина (все из Татищевского района).
Среди юношей 10-14 лет первое место занял победитель Первенства Европы среди юношей-2019 Никита Чевненко из Саратовского областного физкультурно-спортивного центра «Урожай», на втором месте – Сергей Тюсин из Татищевского района, на третьем месте его товарищ по команде Евгений Мокин.
Среди юношей 15-18 лет первое место занял Дмитрий Кузнецов, на втором месте Виталий Юферов (оба из Татищевского района), на третьем - Азамат Мухамеджанов из села Шевыревка Саратовского района.
В командных соревнованиях первое место заняла команда Татищевского района, на втором месте команда Саратовского областного физкультурно-спортивного центра «Урожай», на третьем – энгельсская команда.