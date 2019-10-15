«Царицынская опера» впервые приедет в Саратовский театр оперы и балета в рамках «Больших гастролей»

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Проект организован в рамках Межрегиональной программы «Большие гастроли» при поддержке Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Из Волгограда приедут около 200 артистов - солистов оперы и балета, симфонический оркестр «Царицынской оперы». Саратовская публика познакомится с тремя премьерными спектаклями волгоградского театра.Музыкально-хореографическая мистерия Карла Орфа «Кармина Бурана» ждет зрителя 1 ноября. Режиссер-постановщик Александр Зверев и дирижер Сергей Гринев создали оригинальный философский спектакль, психологическую кантату-фантазию, навеянную «песнями Бойерна», музыкой Орфа, Генделя и Моцарта. Основным философским стержнем многогранной по форме и содержанию мистерии являются раздумья о переменчивой человеческой судьбе, бесконечном многообразии жизни, вечном противостоянии добродетели и порока, любви и ненависти, толпы и индивидуальности, земного и божественного. Возрастное ограничение: 12+. Начало в 18:30.Утром 2 ноября состоится показ детского спектакля – мюзикла Егора Шашина и Натальи Кузьминых «Принцесса на горошине», поставленного молодым режиссером Марией Кузьминой. «Царицынская опера» представит свою версию популярной сказки, где главными героями становятся отнюдь не влюбленные, а испытанием их любви – вовсе не горошина. Яркие характеры, красочные костюмы и декорации, комичные ситуации, много музыкальных хитов и зажигательных танцев – весь обязательный набор современного детского мюзикла здесь в наличии. Возрастное ограничение: 0+. Начало в 11:00.Новая версия оперы «Кармен» Ж.Бизе будет представлена вечером, 2 ноября. Спектакль идет на французском языке с синхронными русскими субтитрами в оригинальной постановке режиссера из Австрии Грига Скоморовски. Режиссер сознательно уходит от банальных стереотипов, зачастую сопровождающих многочисленные постановки «Кармен», стараясь избежать заезженных оперных клише, где цыганский и испанский колорит становятся во главу угла. Его история имеет общечеловеческий смысл, она вне времени и пространства. Центр известного сюжета о свободе и страсти становится Хозе - человек, прошедший сложный путь от добропорядочности, верности и любви к одержимости, предательству и чудовищному преступлению. Как происходит подобная радикальная трансформация – главный вопрос, интересующий режиссера в новой постановке. Этой задаче подчинена и новая коллекция костюмов, стиль которой относит воображение зрителя скорее к подиуму, чем к испано-цыганской теме. Акцент поставлен на контраст и борьбу цвета, элегантность и строгую изысканность. Возрастное ограничение: 12+. Начало в 19:00, - сообщает пресс-служба Академоперы.