Саратовские студенты стали лауреатами стипендии Президента РФ
Конкурс на назначение стипендии Президента Российской Федерации проводится Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один год.
Претендентами на стипендию Президента РФ могут быть студенты и аспиранты, имеющие выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, которые подтверждены дипломами победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в России и за рубежом.
Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алена Поторопина стала одной из семи стипендиатов в Саратовской области.