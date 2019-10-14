Городской субботник проведён в Саратове
12 октября в Саратове состоялся городской субботник, в котором приняли участи представители более 350 организаций торговли, промышленных предприятий, а также УК, ТСЖ и ЖСК.
5432 человека приняли участие в работах по благоустройству, а также было задействовано 152 ед. техники.
Неравнодушные жители вышли на уборку городских улиц, северов и парков, а также придомовых территорий по всех районах города. Было вывезено 1,83 тыс. кубометров мусора. Снесены 5 деревьев, высажено - 45, проведена санитарная опиловка 68.