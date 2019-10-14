В Саратовском театре оперы и балета стартовал очередной сезон "Лектория в Оперном"

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Это проект Саратовского академического театра оперы и балета, направленный на популяризацию музыкального искусства. «Лекторий в Оперном» проводится третий год подряд. "Образ Дон Жуана в мировой и современной литературе" - именно с такой темой перед публикой в рамках первого лектория 217-го театрального сезона за один час до начала оперы В.Моцарта "Дон Жуан" выступила известная саратовская писательница Наталия Кочелаева. Следующий "Лекторий в Оперном" состоится 18 октября, перед оперой "Волшебная флейта". Доктор филологических наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского Юрий Николаевич Борисов предлагает участникам тему "«Волшебная флейта»: последняя опера В.А. Моцарта". 20 октября Лекторий проведет кандидат филологических наук, писатель и журналист Никита Музалевский."Игра в плутовство. Интеллектуальный аперитив перед знакомством с «Фигаро»" – так обозначена тема его выступления. Участниками «Лектория в Оперном» могут стать все зрители, которые приобретают билеты на спектакль - посещение занятия в этом случае бесплатное.