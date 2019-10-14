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Саратовская область готова к полному переходу на цифровой формат телевещания

Новости


Саратовская область готова к полному переходу на цифровой формат телевещания.

Об этом было заявлено 13 октября на оперативном областном штабе по координированию вопросов подготовки к переходу на цифровое вещание и отключения аналогового вещания общероссийских телеканалов на территории Саратовской области. Областной штаб, возглавляет который заместитель Председателя Правительства области Василий Разделкин, работает последнюю неделю в ежедневном формате.

Напомним, на территории Саратовской области 14 октября завершится работа аналогового эфирного телевизионного вещания. В этот день на «цифру» перейдут еще 20 регионов Российской Федерации.
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