Саратовцы стали Мисс и Мистером Студенчество России 2019
11 октября в Чебоксарах завершился XIII Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер Студенчество России".
В финале конкурса на сцене Чувашского госуниверситета соперничали 41 участник из всех федеральных округов страны. Оба главных титула конкурса выиграли студенты и Саратовской области.
Андрею Левакову 19 лет, он изучает экономику в Саратовском социально-экономическом институте Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Анастасии Малюгиной 21 год, она учится на дизайнера-архитектора в Саратовском Государственном Техническом Университете им. Ю.А. Гагарина.
Короны победителям передали победители Всероссийского конкурса прошлого года - студентка ЧувГУ Полина Яковлева и студент Поволжской академии РАНХИГС (г. Саратов) Иван Теплов.