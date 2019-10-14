Саратовский ТЮЗ Киселёва отправляется на гастроли в Нижний Новгород со спектаклем «Дядя Ваня».

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Коллектив Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва сегодня 14 октября отправляется на гастроли. Постановку ТЮЗа Киселёва по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» ждут в Нижнем Новгороде. Спектакль, поставленный в прошлом году режиссёром Ильей Ротенбергом, пригласили на IX-й Международный театральный фестиваль им. М.Горького «В начале веков. XX. XXI.».Фестиваль им. М.Горького «В начале веков. XX. XXI.» — международный, кроме коллектива Саратовского ТЮЗа Нижний Новгород примет у себя гостей из Южной Кореи, Германии, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов. Всего с 14 по 26 октября 2019 года нижегородские зрители увидят 17 спектаклей 16 российских и зарубежных театров. В афише фестиваля –постановки по произведениям Максима Горького и его современников, созданные на рубеже веков столетие назад, а также современная драматургия. Лейтмотивом фестиваля является сопоставление литературной основы и ее воплощения на сценических подмостках в современном театре, на сломе эпох.Показ спектакля «Дядя Ваня» Саратовского ТЮЗа на гастролях пройдет в среду 16 октября в 18.30 на площадке организатора фестиваля — Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького. После спектакля работу саратовских артистов будут оценивать жюри фестиваля и театральные критики. Для саратовского «Дяди Вани» поездка в Нижний Новгород — уже вторые гастроли в этом году. Летом 2019 года в Москве театр показал его в рамках II Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» на сцене Московского Губернского театра.