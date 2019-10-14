В следующем году ежемесячные выплаты из материнского капитала смогут получать больше семей

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Согласно документу с 1 января следующего года право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, в то время как согласно действующему законодательству требования к доходу – не более 1,5-кратной величины. Таким образом, с 1 января следующего года сумма совокупного дохода семьи возрастет с 14031 руб. до 20552 руб., что позволит большему количеству семей обратиться за денежной выплатой.Есть и еще одно важное изменение. Если в настоящее время средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года, то с 2020 года это право будет предоставлено до достижения вторым ребенком возраста 3-х лет.Сейчас в регионе ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала в размере 9022 руб. получают более 1,5 тысячи семей. Эти средства поступают на счет владелицы сертификата и могут быть потрачены на любые повседневные нужды семьи.