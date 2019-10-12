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Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

Новости / Проба пера
С 10 по 11 октября в историческом парке "Россия - моя история" прошел второй Саратовский экономический форум, гостями которого стали более 800 человек, в том числе иностранные делегации.

Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

На мероприятии работали различные тематические площадки по направлениям - от малого и среднего бизнеса, цифровизации, сельского хозяйства, инвестиций, промышленности до туризма и экспорта. Правительством Саратовской области подписаны 27 соглашений о сотрудничестве.

Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

В рамках форума прошло заседание пресс-клуба Торгово-промышленной палаты РФ на тему "Региональные медиа как инструмент социально-экономического развития региона и укрепления его инвестиционной привлекательности". В нем приняли участие вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, президент ТПП РФ Саратовской области Алексей Антонов, министр информации и печати области Светлана Бакал, пресс-секретари предприятий, представители СМИ, блогеры. Впервые на мероприятии побывали студенты выпускного 4 курса направления "Реклама и связи с общественностью" СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Для будущих пиарщиков и рекламистов это участие стало профессиональным мастер-классом, поскольку по роду своей деятельности будущим пресс-секретарям необходимо выстраивать эффективные коммуникации как с представителями СМИ, так и с бизнес-сообществом, и органами власти.

Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

Основной темой обсуждения были медиа, которые рассматривались как инструмент социально-экономического развития региона на примере Саратовской области.

Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

— Пора переходить к новым представлениям о том, как медиа должны взаимодействовать с властью и бизнесом, потому что сейчас речь идёт о том, что институты инвестиционного развития должны находить точки соприкосновения с медиа. Это очень важная задача, которая практически никогда не ставилась, — заявил Игорь Потоцкий, председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникации при ТПП РФ.
В ходе заседания участники встречи обсудили роль СМИ, их влияние на экономическое развитие регионов, механизмы взаимодействия прессы и делового сообщества, а также рассмотрели эффективность классических и современных каналов коммуникаций, инструментов и методов продвижения региона в информационном пространстве.

Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

Участники представили конкретные примеры успешных проектов Саратовской области: уже реализованных и планируемых в ближайшем будущем, которые должны способствовать экономическому развитию Саратовской области и повышению ее узнаваемости. Благодаря возможности посетить заседание пресс-клуба, будущим PR-специалистам удалось понять роль СМИ в инвестиционном развитии территории, а также рассмотреть механизмы взаимодействия бизнес-структур и СМИ, факторы и методы, влияющие на развитие предпринимательства.

Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

После завершения заседания пресс-клуба студенты побывали в пресс-центре форума, где получили возможность задать интересующие вопросы пресс-секретарям министерств и ведомств правительства области.

Впервые будущие рекламщики побывали на экономическом форуме в Саратове

Анна Садомцева, Алина Шамратова
Фото Николая Титова, Кристины Дорошок
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