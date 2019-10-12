Некачественная проектная документация — главная проблема срыва проектов «Чистой страны»
В настоящее время в РФ реализуется ФП «Чистая страна», в которую включены национальные цели и стратегические задачи в сфере ликвидации накопленного ущерба в нашей стране до 2024 года. Эксперты «Размах ГП» изучили массив проектов, которые реализуются под эгидой этой программы, и назвали главные причины их срывов.
Как сообщил директор по инжинирингу «Размах ГП» Алексей Фунтов, главной сложностью реализации проектов под эгидой ФП «Чистая страна» является некачественная проектная документация (36% проанализированных проектов). Дело в том, что на согласование замены материалов на более качественные и исправление проектных ошибок приходится тратить много времени.
Отметим, что в список причин срывов проектов ФП «Чистая страна» также вошли: дефицит финансовых средств в бюджетах субъектов РФ (25%), некачественные материалы и ошибочные действия подрядчиков (17%), организационные проблемы, своевременность подачи документов в программу (11%), форс-мажоры и влияние погодных условий (8%), а также хищения денежных средств (3%).
Как сообщил директор по инжинирингу «Размах ГП» Алексей Фунтов, главной сложностью реализации проектов под эгидой ФП «Чистая страна» является некачественная проектная документация (36% проанализированных проектов). Дело в том, что на согласование замены материалов на более качественные и исправление проектных ошибок приходится тратить много времени.
Отметим, что в список причин срывов проектов ФП «Чистая страна» также вошли: дефицит финансовых средств в бюджетах субъектов РФ (25%), некачественные материалы и ошибочные действия подрядчиков (17%), организационные проблемы, своевременность подачи документов в программу (11%), форс-мажоры и влияние погодных условий (8%), а также хищения денежных средств (3%).