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Саратовские спортсмены завоевали 16 медалей на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию

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С 8 по 11 октября в Саранске прошли соревнования чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по плаванию.

Саратовскую область на соревнованиях представляли:

спортсмен областного центра спортивной подготовки: мастер спорта международного класса Егор Сучков;
спортсмен областного центра спортивной подготовки, проходящий спортивную подготовку в ГБУСО «СШОР по водным видам спорта», мастер спорта Ангелина Никифорова;
спортсмены областного центра спортивной подготовки, проходящие спортивную подготовку в ГБУСО СШОР «Надежда Губернии», Заслуженный мастер спорта Илья Тришкин, Заслуженный мастер спорта Шаяхметова Кристина.
Итоги выступлений спортсменов:

Егор Сучков завоевал золото на дистанциях 50 м брасс, 200 м вольный стиль, 100 м и 200м и 400м комплекс; серебро - на дистанции 200 м брасс
Ангелина Никифорова завоевала золото по «юниорам» на дистанции 200 м на спине, 400 м комплекс; серебро по «взрослым» на этих же дистанциях;
Иван Кузьменко завоевал золото на дистанциях 50м и 100 м вольным стилем, а также золото в составе эстафеты 4 по 50 м вольным стилем;
Анастасия Бекетова завоевала серебро на дистанции 100 м и 200 м вольным стилем, а также бронзу на дистанции 400 м вольным стилем.