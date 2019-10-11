Джиган и София Берг создали красивый клип на песню «Я буду»

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В компании с ним в ролике снялась маленькая девочка София Берг. Подписчики артиста немедленно начали гадать, кто это поет в клипе вместе с Джиганом. Кто-то предположил, что София – дочка певца. Но вскоре обнаружилось, что София Берг – просто очень талантливая вокалистка, а в ее активе уже есть несколько треков.Фолловеры Джигана высоко оценили песню и клип, им очень понравились гармоничность и глубокий смысл композиции. У Джигана по сюжету была роль настоящего мудрого папы, который разговаривает с малышкой. Девочка делится с ним своими мечтами и желаниями, говорит, что очень хочет вырасти и стать самой лучшей. Джиган же советует ей оставаться собой всегда, уметь любить и ценить близких.Поклонники певца считают, что песня и клип «Я буду» (https://www.youtube.com/watch?v=o-6tgL0VOaU&feature=youtu.be) стали самой сильной работой рэп-исполнителя в его карьере.