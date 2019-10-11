На форуме ветеранских организаций обсудили подготовку к 75-летию Великой Победы

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В мероприятии приняли участие министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина, заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Николай Шуба, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук, руководители и представители ветеранских общественных организаций, кадеты.Министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина пожелала участникам форума плодотворной работы, сделав акцент на тех масштабных задачах, которые стоят в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и роли ветеранских организаций в подготовке программы мероприятий.Николай Шуба отметил, что саратовская организация «Боевое Братство» входит в десятку лучших региональных отделений.Председатель Саратовской региональной общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Александр Янклович представил участникам форума отдельные мероприятия в Саратове в рамках празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Будут установлены два памятника: возле медицинского колледжа, на углу улиц Чернышевского и Радищева планируется установить памятник медицинской сестре. Кроме того, он напомнил, что в 2015 году Саратову присвоено звание «Город трудовой славы», и в настоящее время разрабатывается макет обелиска с одноименным названием. Обсуждается 4 варианта месторасположения памятника – Театральная, Предмостовая, Ильинская площади или район 3 Дачной. Общественники также предложили разместить информацию о «Городе трудовой славы» на въездах в областной центр. Герой России также поделился новостью о том, что у консерватории будут расположены стилизованные громкоговорители, которые будут передавать военные сводки Информбюро.