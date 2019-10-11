11 октября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
22:40 | 11 октября
Некачественная проектная документация — главная проблема срыва проектов «Чистой страны»
16:27 | 11 октября
Джиган и София Берг создали красивый клип на песню «Я буду»
15:39 | 11 октября
Саратовские спортсмены завоевали 16 медалей на чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию
14:44 | 11 октября
На форуме ветеранских организаций обсудили подготовку к 75-летию Великой Победы
13:58 | 11 октября
Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"
13:18 | 11 октября
Мария Струве и Борис Грачевский проведут в Саратове творческие встречи
12:27 | 11 октября
В школе олимпийского резерва «Кристалл» улучшилось качество льда
11:38 | 11 октября
Саратовский школьник стал победителем финального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ – 2019»
10:46 | 11 октября
Девятилетняя школьница найдена мертвой
09:58 | 11 октября
В Саратовской области открывается охота на пушного зверя
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"

Новости
Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"

Завтра, 12 октября, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский).

В рамках проведения ярмарки на Театральной площади Саратова состоится презентация Балтайского, Романовского, Лысогорского, Озинского районов. Презентация районов будет сопровождаться концертной программой.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.