Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"
Завтра, 12 октября, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский).
В рамках проведения ярмарки на Театральной площади Саратова состоится презентация Балтайского, Романовского, Лысогорского, Озинского районов. Презентация районов будет сопровождаться концертной программой.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.