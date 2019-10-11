Мария Струве и Борис Грачевский проведут в Саратове творческие встречи
12 октября в 11.00 в медико-биологическом лицее г. Саратов состоится заседание Общественного совета при региональном министерстве образования.
С 12.00 до 14.00 в рамках заседания совета состоится VIII праздничная церемония награждения кавалеров общественного почетного знака детского признания «Орден Ладошки».
Участниками церемонии станут российский кинорежиссёр и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России Борис Грачевский, педагог по вокалу, автор уникальной методики постановки голоса и обучению вокалу, дочь легендарного композитора Мария Струве, заслуженный учитель России, академик РАО, директор центра образования N 109 (г. Москва), разработчик и автор адаптивной модели школы Евгений Ямбург, почётный работник высшего профессионального образования России, директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», автор многочисленных школьных учебников по математике Людмила Петерсон, общественный деятель, основатель реабилитационного центра для незрячих «Ярдэм», президент Национального союза благотворителей Илдар Баязитов, вице-президент и директор учебно-реабилитационного центра для незрячих «Ярдэм», автор серии учебно-методических пособий для инвалидов и родителей детей-инвалидов Малика Гельмутдинова.
С 14.30 до 17.00 с гостями церемонии уже в разных образовательных организациях пройдут тематические площадки: творческая встреча на тему «Ералаш», творческая встреча и мастер-класс на тему «Центр вокала Марии Струве», круглый стол на тему «Милосердие без границ», семинары на тему «УчимЗнаем», «Как увлечь ребёнка математикой: инновационные программы и проекты института СДП», «Курс математики «Учусь учиться» как эффективное средство формирования навыков XXI века».