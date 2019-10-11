Саратовский школьник стал победителем финального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ – 2019»
Первое место в номинации «Агрокосмос» (возрастная категория - 9-10 кл.) всероссийского конкурса АгроНТИ – 2019 стал Владимир Забабурин, ученик школы поселка Садовый Самойловского района Саратовской области.
Победители финального этапа приняли участие в специализированной площадке в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».
Конкурс проводится фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке департамента научно-технологической политики и образования, департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства Российской Федерации.