11 октября 2019 ПЯТНИЦА
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Саратовский школьник стал победителем финального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ – 2019»

Новости


Первое место в номинации «Агрокосмос» (возрастная категория - 9-10 кл.) всероссийского конкурса АгроНТИ – 2019 стал Владимир Забабурин, ученик школы поселка Садовый Самойловского района Саратовской области.

Победители финального этапа приняли участие в специализированной площадке в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».

Конкурс проводится фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке департамента научно-технологической политики и образования, департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства Российской Федерации.