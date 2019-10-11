11 октября 2019 ПЯТНИЦА
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09:58 | 11 октября
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08:08 | 11 октября
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17:00 | 10 октября
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16:17 | 10 октября
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15:21 | 10 октября
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14:30 | 10 октября
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Лиза Киселева найдена мертвой

Новости
Лиза Киселева найдена мертвой

Девятилетняя Лиза Киселева, поиски которой ведутся в Саратове с 9 октября, найдена мертвой.

В день исчезновения девочка ушла около 7 часов 30 минут из дома по направлению в школу, куда так и не явилась.

Поиски ребенка прекращены.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального следственного комитета России совместно с сотрудниками областного федерального МВД , установлена личность мужчины 1984 года рождения, который задержан по подозрению в совершении убийства Лизы Киселевой.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате.

"Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона", - соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте СК РФ.