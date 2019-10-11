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В Саратовской области открывается охота на пушного зверя

Новости


С 12 октября в охотничьих угодьях области открывается охота на зайцев и лисиц для владельцев борзых и гончих собак без применения охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия.

Ровно через две недели, с 26 октября, откроется охота с применением охотничьего оружия на пушного зверя. К пушным животным относятся зайцы, лисицы, волки, корсаки, норки американские, енотовидные собаки, куницы (лесная, каменная), хорьки.

Установлены ограничения по добыче отдельных видов пушных животных на территории общедоступных охотничьих угодий. Так, норма добычи зайца-русака за день охоты составляет не более 2, за сезон - не более 10 особей, куниц, хоря и норки – не более двух за сезон.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов с использованием оружия будут выдаваться в комитете охотничьего хозяйства области с 14 октября, а также у инспекторов комитета в районах области.