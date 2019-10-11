С 13 октября жители области смогут увидеть видеоверсии спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

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Вниманию зрителей будут представлены 28 лучших театральных постановок, одержавших победу на региональных этапах конкурса.Кроме того, видеоверсии можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье» http://театральноеприволжье.рф/ и загрузить с видеохостинга YouTube.От нашего региона представлены два спектакля: «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского государственного социально-экономического института (https://youtu.be/CyolCot_UcQ) и «Гадкий утенок» в исполнении детской театральной студии «Театралика» (https://youtu.be/HH9oIXv6DW8).Каждому спектаклю будет присвоен порядковый номер (от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных). В ноябре по ним можно будет проголосовать за понравившуюся постановку по бесплатному номеру 8 800 350-35-43.Посмотреть спектакли можно ежедневно на телеканале «Саратов 24»:13 октября, воскресенье19.00 «Старик и море» (Саратов)14 октября, понедельник09:00 «Мой бедный Марат»11:30 Патриотическая постановка «Сказка о военной тайне»22:50 Спектакль «Записки юного врача»15 октября, вторник09:15 Спектакль «Сказка о Емеле-Лодыре»11:00 Спектакль «Наброски судьбы»22:45 Спектакль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева16 октября, среда09:15 Постановка «Неужели меня нет» (Марий Эл)11:00 Проданный смех17 октября, четверг09:15 «Неужели меня нет» по пьесе Людмилы Духаниной (Балаганчик, Пермский край)11:00 Спектакль «Как Настя чуть кикиморой не стала»22:25 Спектакль «Мой дедушка был вишней»18 октября, пятница09:15 Спектакль «Красная шапочка»11:00 Спектакль «Тимур и его команда»19 октября, суббота (по программе передач)23:30 «Старик и море» (Саратов, повтор)20 октября, воскресенье (по программе передач)09:30 Пластическая фантазия Гадкий утёнок (Саратов)23:30 Спектакль «Тиле йәшлек» («Озорная молодость»)27 октября, воскресенье18.00 Пластическая фантазия Гадкий утёнок (Саратов, повтор)