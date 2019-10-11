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С 13 октября жители области смогут увидеть видеоверсии спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости


На телеканале «Саратов 24» организован показ видеоверсий спектаклей-победителей окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Вниманию зрителей будут представлены 28 лучших театральных постановок, одержавших победу на региональных этапах конкурса.

Кроме того, видеоверсии можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье» http://театральноеприволжье.рф/ и загрузить с видеохостинга YouTube.

От нашего региона представлены два спектакля: «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского государственного социально-экономического института (https://youtu.be/CyolCot_UcQ) и «Гадкий утенок» в исполнении детской театральной студии «Театралика» (https://youtu.be/HH9oIXv6DW8).

Каждому спектаклю будет присвоен порядковый номер (от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных). В ноябре по ним можно будет проголосовать за понравившуюся постановку по бесплатному номеру 8 800 350-35-43.

Посмотреть спектакли можно ежедневно на телеканале «Саратов 24»:

13 октября, воскресенье

19.00 «Старик и море» (Саратов)

14 октября, понедельник

09:00 «Мой бедный Марат»

11:30 Патриотическая постановка «Сказка о военной тайне»

22:50 Спектакль «Записки юного врача»

15 октября, вторник

09:15 Спектакль «Сказка о Емеле-Лодыре»

11:00 Спектакль «Наброски судьбы»

22:45 Спектакль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева

16 октября, среда

09:15 Постановка «Неужели меня нет» (Марий Эл)

11:00 Проданный смех

17 октября, четверг

09:15 «Неужели меня нет» по пьесе Людмилы Духаниной (Балаганчик, Пермский край)

11:00 Спектакль «Как Настя чуть кикиморой не стала»

22:25 Спектакль «Мой дедушка был вишней»

18 октября, пятница

09:15 Спектакль «Красная шапочка»

11:00 Спектакль «Тимур и его команда»

19 октября, суббота (по программе передач)

23:30 «Старик и море» (Саратов, повтор)

20 октября, воскресенье (по программе передач)

09:30 Пластическая фантазия Гадкий утёнок (Саратов)

23:30 Спектакль «Тиле йәшлек» («Озорная молодость»)

27 октября, воскресенье

18.00 Пластическая фантазия Гадкий утёнок (Саратов, повтор)