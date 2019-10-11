Основатели сети балетных школ «Балет с 2 лет» открывают школы в Европе

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В течение года основатели сети балетных школ «Балет с 2 лет» Дмитрий и Татьяна Корнеевы намерены открыть в Европе пять школ по франшизе. Из тех, кто обращается за франшизой, рассказал Дмитрий Корнеев, 80% является топ-менеджерами крупных компаний, дети которых занимаются в школах «Балет с 2 лет». Сегодня одна из крупнейших частных балетных школ в РФ насчитывает более 50 филиалов по всей России и странах СНГ.Почему предпочтение отдано именно Лозанне, пояснил Дмитрий Корнеев. По его словам, это было желанием партнера по франшизе. Но вместе с тем Швейцария – страна, где живет население с высоким уровнем дохода, имеющее высокий уровень интереса к культуре. Чтобы открыть в Европе балетную школу, необходимы инвестиции в размере 150-200 тысяч евро, а ежегодная выручка может составить 600 тысяч евро при условии 80% заполняемости.