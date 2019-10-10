В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоялась презентация выставки «Оружейная кладовая» из фондов Саратовского областного музея краеведения

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Выставка демонстрирует историю развития оружия и защитного снаряжения, а также его многообразие с конца XVI в. до Второй мировой войны на примере наиболее интересных оружейных образцов. Представлены как типичные, так и уникальные экземпляры, имеющие историческую или художественную ценность.Среди средневекового оружия демонстрируются два гибких и легких клинка от мечей, произведенных в середине XVI в. в испанском городе Толедо. На выставке нашлось место как легендарным винтовке Мосина и пистолету-пулемету Судаева, так и немецкому карабину Маузера 98 К – основному оружию вермахта и штурмовой винтовке Шмайссера MP-44 – первому принятому на вооружение образцу данного класса.Экзотично и богато украшено восточное оружие. Турецкие ятаганы, кавказские кинжалы, кремневые пистолеты декорированы чеканкой, золотой насечкой, поделочными камнями. Невелика числом, но любопытна подборка старинного китайского и японского оружия. Экзотическим экспонатом является массивная деревянная полинезийская дубинка XIX века, сплошь покрытая резьбой.