«ЭнергосбыТ Плюс» направит должникам досудебные претензии

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В случае, если должники не оплатят эти документы добровольно в срок до 30 октября, энергокомпания инициирует в их отношении процедуры принудительного взыскания.Судебное взыскание тепловой задолженности влечет за собой дополнительные расходы и значительно увеличивает финансовую нагрузку на неплательщиков. Ведь помимо непосредственно самих долгов им по решению суда также приходится оплачивать пени, государственную пошлину, исполнительный сбор в пользу судебных приставов. Кроме того, судебные приставы могут запретить должникам выезд за границу, арестовать имущество и банковские счета, ограничить в праве распоряжаться недвижимостью и т.д.Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что по состоянию на 1 октября общая задолженность клиентов Саратовского филиала «Т Плюс» по Саратову, Энгельсу и Балакову оценивается в 865,6 млн рублей. Список должников передаются в бюро кредитных историй и в ФССП по Саратовской области, которые имеют право наложить запрет на выезд за границу, а также посетить их.Подробную информацию об урегулировании своих долгов неплательщики могут получить у специалистов филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам в Саратове: 8 (8452) 98-65-09, 98-68-00, в Энгельсе: 8 (8453) 54-42-75, в Балакове: (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12 и в офисах продаж.