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Спортсмены «Россети Волга» стали сильнейшими на отраслевых соревнованиях по плаванию

Новости


В Москве при поддержке Министерства энергетики РФ прошли очередные отраслевые соревнования по плаванию среди ведущих компаний ТЭК России.

Представители десяти команд вели бескомпромиссную борьбу в двух возрастных категориях на дистанциях 50 и 100 метров на выбор и в смешанных эстафетах 4 по 50 метров. Сборную команду ПАО «Россети» на соревнованиях представляли спортсмены «Россети Волга» и других дочерних компаний энергохолдинга.

С первых заплывов борьба за лидерство завязалась среди ПАО «Россети», ГК «Росатом», ПАО «Татнефть» и «Газпромнефть». В общекомандный зачет шли очки за показанные результаты восьми членов команды (4 мужчины и 4 женщины) и двух смешанных эстафет. После соревнований в личном первенстве команда ПАО «Россети» всего на 18 очков опережала команду ГК «Росатом».

Смешанные эстафеты, прошедшие в захватывающей и эмоциональной борьбе, определили победителя. Сильнейшей третий год подряд стала сборная ПАО «Россети». Серебро и бронза – у команд ГК «Росатом» и ПАО «Татнефть» соответственно.