Начал свою работу II Саратовский экономический форум «Движение только вперед!»
Сегодня, 10 октября, начал свою работу II Саратовский экономический форум «Движение только вперед!».
Главные цели форума – привлечение ведущих российских и региональных практиков к совместному обсуждению социально-экономических проблем области, консолидация предпринимательского сообщества для совместной работы в интересах развития области, а также поддержание неформального диалога между бизнесом и властью.
Стоит отметить, что в этом году форум посвящен реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
За два дня в работе форума планируют принять участие порядка 1000 руководителей и представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представители крупных промышленных предприятий, научных центров и образовательных организаций, бизнес-объединений, администраций муниципальных образований Саратовской области, федеральных и региональных институтов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, сами предприниматели и инвесторы.
Подтвердили свое участие партнеры из 8 зарубежных стран – Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Ирана, Китая, Кореи, Германии, Англии.
В первый день экономического форума запланировано проведение дискуссионных площадок по развитию промышленности, малого и среднего предпринимательства, цифровизации, повышению производительности труда.