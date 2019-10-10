В Москве в Бахрушинском музее будет представлена уникальная выставка театральных художников Саратовской области.

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С 11 октября по 10 ноября в залах прославленного Бахрушинского музея стартует первый этап проекта.На выставке будут представлены работы художников Саратова и области с начала XX века по настоящее время. Всего около 200 работ, среди которых макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций, бутафория, куклы, плакаты, произведения живописи и графики, афиши.Среди экспозиционеров – театры оперы и балета, драмы, юного зрителя, оперетты, театр кукол «Теремок», театр «Версия» и театральные коллективы Саратовской филармонии, а также Балаковский, Балашовский и Вольский драматические театры.Экспозиция охватывает почти столетний период профессиональной сценографии в Саратове, где уже в 1885 году был открыт первый в России общедоступный художественный музей, а с февраля 1897 года начало работу Боголюбовское рисовальное училище. Многие его педагоги и выпускники весьма успешно работали для театра. Самый ранний экспонат датирован 1916-м годом.Организаторами проекта выступили министерство культуры Саратовской области, Саратовский академический театр оперы и балета, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина (Москва), Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.