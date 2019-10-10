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Саратовские «серебряные» волонтеры приняли участие во Всероссийском форуме добровольцев

Новости


В начале октября в Москве уже в четвертый раз собрались на одной большой площадке добровольцы старше 55 лет из всех субъектов страны для обмена опытом и знакомства с эффективными практиками работы в волонтерской сфере.

В столь масштабном мероприятии приняли участие более 500 «серебряных» волонтеров, в том числе и три представителя Саратовской области: Виктор Юманеев, Людмила Федотова и Татьяна Кузнецова.

Все саратовские делегаты – наиболее активные участники движений «серебряного» волонтерства, созданных при районных комплексных центрах социального обслуживания населения.

Каждый из волонтеров весьма успешно развивает свои направления в добровольчестве. Например, Виктор Юманеев из Балаковского района активно учит детей, временно оставшихся без попечения родителей, домашнему мастерству, реализует проекты по оказанию помощи бездомным животным, является бессменным участником социального проекта «Никогда не поздно играть в куклы». Представительница Красноармейского района Татьяна Кузнецова проводит досуговые мероприятия для пожилых граждан и инвалидов в своем клубе «Посиделки у Татьяны», а Людмила Федотова в Татищевском районе развивает спортивное волонтерство: ведет физкультурные занятия для своих сверстников.