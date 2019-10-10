В Саратове продолжаются поиски Лизы Киселевой
В Саратове продолжаются поиски пропавшей Лизы Киселевой.
Вчера, 09 октября 2019 года, в 07:30 из дома, расположенного на улице Высокой города Саратова, 9-летняя Елизавета Киселева, 06.12.2009 года рождения, ушла в школу и до настоящего времени не вернулась.
О пропаже девочки в полицию сообщила ее мать. Установить местонахождение дочери самостоятельно она не смогла, поэтому обратилась в полицию.
Приметы: на вид 9 лет, рост 130 см, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые до пояса. Была одета в короткую куртку светло-зеленого цвета, шапку малинового цвета, черные ботинки на белой подошве, юбку, темные колготки.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
Кроме этого накануне вечером к поиску девочки подключились сотни саратовцев. Поиск продолжался всю ночь.
ВНИМАНИЕ!!!
ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЗАПИСИ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ВЧЕРА 9 ОКТЯБРЯ В РАЙОНЕ СТАРОГО АЭРОПОРТА ПРОЕЗЖАЛИ В ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ С 7.30 - 9.00
ПОЖАЛУЙСТА, УВАЖАЕМЫЕ ДЕВУШКИ, МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ